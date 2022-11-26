Алексей Терещенко: «Хартли создал систему в «Авангарде». Можно его хаять, но у него Михеев и Чинахов уехали в НХЛ»
Алексей Терещенко поделился воспоминаниями о работе с Бобом Хартли и Зинэтулой Билялетдиновым.
«Боб Хартли создал систему в «Авангарде». Я поработал с ним пять месяцев, но получил столько! Можно его хаять, говорить все что угодно, но у него Михеев и Чинахов уехали в НХЛ, и Грицюку надо было уезжать в этом сезоне, а его сейчас нет. Потому что это образование! Сейчас всех собак на Рябыкина спустили, но он работал нормально.
Или тот же Билялетдинов. Нюансы у него и Хартли отличаются, но специфика одна и та же – работать и развиваться. Тенденции меняются, и Билялетдинов менялся вместе с ними. В 2000-м, 2005-м и 2010-м он менялся, как менялся и хоккей. Он всегда отталкивался от того, какие исполнители были в его команде, что очень важно. А не просто так: ой, играем в атакующий хоккей.
Какой атакующий хоккей?! Хоккей должен быть не атакующий, а с головой – правильный. Когда надо – прессинговать. «Ак Барс» никогда не играл в откат, а всегда действовал по ситуации», – сказал экс-нападающий «Ак Барса» и «Авангарда».
Комментарии