Никита Тертышный: «У «Трактора» еще есть матчи, чтобы залезть в зону плей-офф. У нас есть проблески в игре»

Никита Тертышный подвел итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (4:6).

«Хорошо, что сегодня забили четыре гола, просто нам не хватило правильных действий в обороне. За счет этого Уфа нас наказала – мастеровитая команда, хорошие ребята там играют, но это ничего для нас не значит.

Нам нужно играть получше в тех аспектах, в которых нам пока не достает, делать правильную работу, тогда все придет. У нас есть проблески в игре. Все начиналось, в принципе, хорошо, но эти два гола нас немножко подломили сегодня. У нас есть еще матчи до конца регулярного чемпионата, чтобы залезть в зону плей-офф и играть там – это самая главная задача.

До первой заброшенной шайбы потребовалось 36 матчей? На таком уровне для меня это было впервые в карьере. С этим нужно было как-то справляться – это опыт. Все ребята через такое проходили. Главное, что эта безголевая серия закончилась», – сказал нападающий «Трактора».

«Трактор» проиграл 5 из 6 последних матчей и идет на 10-м месте на Востоке