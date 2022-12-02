Гатиятулин о 4:6 от «Салавата»: «Подвела игровая дисциплина. Индивидуальные моменты решили исход матча»

считает, что дисциплина подвела «Трактор» в матче с «Салаватом» (4:6).

«Подвела игровая дисциплина: опять получили ненужные удаления в зоне атаки, где-то ошибались, чем и воспользовался соперник. План на игру был играть активно. Местами это у нас получалось. Повторюсь, что индивидуальные моменты решили исход матча.

Насколько доволен первой заброшенной шайбой Тертышного? Не только для него, но и для всей команды это важный момент. Никита проводил хорошие игры, у него были хорошие моменты, где-то ему не хватало реализации. Сегодня забил, думаю, это придаст уверенности. Также у нас Роб [Хэмилтон] набрал первое очко.

Неплохие моменты были как в давлении, так и в позиционной атаке, но нужно еще строже играть в обороне.

Сколько времени понадобится моим новым помощникам, чтобы понять модель игры команды? Конечно, им нужно будет поближе познакомиться с ребятами, с командой. Уделим этому внимание сегодня и завтра, чтобы к следующему матчу было полное взаимопонимание», – сказал главный тренер «Трактора».

«Трактор» проиграл 5 из 6 последних матчей и идет на 10-м месте на Востоке