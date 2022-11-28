Бенирс – первая звезда дня в НХЛ, Капризов – вторая, Коннор – третья. Каждый набрал по 1+2

включен в тройку лучших хоккеистов игрового дня в .

Третьей звездой назван нападающий , записавший на свой счет 3 (1+2) очка в победном матче с «Чикаго» (7:2).

Второй звездой стал российский форвард «Миннесоты», набравший 3 (1+2) балла в победной игре с «Аризоной» (4:3).

Первой звездой назван нападающий Мэттью Бенирс, на счету которого 3 (1+2) очка в победном матче с «Анахаймом» (5:4).

Как же хорош Капризов! Набирает очки 9 матчей подряд (личный рекорд) – он уже в топ-10 бомбардиров сезона