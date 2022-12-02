Капризов продлил до 9 серию игр с передачами – новый рекорд «Миннесоты». Кирилл сделал 100 ассистов быстрее всех в истории клуба

сделал 100 передач в НХЛ за 158 матчей и установил рекорд «Миннесоты».

Нападающий «Уайлд» набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (5:3).

На его счету стало 189 (88+101) очков в 158 матчах в лиге. Он быстрее всех в истории клуба достиг отметки 100 передач за карьеру, опередив (230 игр).

Кроме того, Капризов продолжил результативную серию (10 матчей) и серию игр с передачами (9).

В первом случае до клубного рекорда ему осталось еще 2 матча, во втором – он его установил, превзойдя достижение Джима Дауда (8 игр подряд с передачами в сезоне-2001/02).

Добавим, что Капризов набрал 3 очка в 16-й раз в карьере в и разделил 5-е место в истории клуба с Эриком Стаалом. Выше идут Койву (34), (29), и Пьер-Марк Бушар (по 18).