Капризов продлил до 9 серию игр с передачами – новый рекорд «Миннесоты». Кирилл сделал 100 ассистов быстрее всех в истории клуба
Кирилл Капризов сделал 100 передач в НХЛ за 158 матчей и установил рекорд «Миннесоты».
Нападающий «Уайлд» набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (5:3).
На его счету стало 189 (88+101) очков в 158 матчах в лиге. Он быстрее всех в истории клуба достиг отметки 100 передач за карьеру, опередив Микко Койву (230 игр).
Кроме того, Капризов продолжил результативную серию (10 матчей) и серию игр с передачами (9).
В первом случае до клубного рекорда ему осталось еще 2 матча, во втором – он его установил, превзойдя достижение Джима Дауда (8 игр подряд с передачами в сезоне-2001/02).
Добавим, что Капризов набрал 3 очка в 16-й раз в карьере в НХЛ и разделил 5-е место в истории клуба с Эриком Стаалом. Выше идут Койву (34), Мариан Габорик (29), Зак Паризе и Пьер-Марк Бушар (по 18).
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