Терещенко о Капризове в игре с «Аризоной»: «Он за это получает деньги, поэтому должен становиться лучше с каждым днем. Должен показывать результат, иначе будешь никому не нужен»
Алексей Терещенко прокомментировал игру Кирилла Капризова.
Российский нападающий «Миннесоты» набрал 3 (1+2) очка в матче с «Аризоной» (4:3) и продлил результативную серию до рекордных девяти игр подряд.
«Он лидер! Он должен это делать! Это его работа. Он за это получает деньги, поэтому должен становиться лучше с каждым днем.
Если ты хочешь быть наверху, ты должен показывать результат, иначе будешь никому не нужен.
Потенциал Капризова в НХЛ? Все зависит от него и обстоятельств вокруг, от партнеров. Парень проделывает большую работу, старается, у него есть талант», – сказал бывший нападающий сборной России.
Как же хорош Капризов! Набирает очки 9 матчей подряд (личный рекорд) – он уже в топ-10 бомбардиров сезона
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