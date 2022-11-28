Терещенко о Капризове в игре с «Аризоной»: «Он за это получает деньги, поэтому должен становиться лучше с каждым днем. Должен показывать результат, иначе будешь никому не нужен»

прокомментировал игру .

Российский нападающий «Миннесоты» набрал 3 (1+2) очка в матче с «Аризоной» (4:3) и продлил результативную серию до рекордных девяти игр подряд.

«Он лидер! Он должен это делать! Это его работа. Он за это получает деньги, поэтому должен становиться лучше с каждым днем.

Если ты хочешь быть наверху, ты должен показывать результат, иначе будешь никому не нужен.

Потенциал Капризова в ? Все зависит от него и обстоятельств вокруг, от партнеров. Парень проделывает большую работу, старается, у него есть талант», – сказал бывший нападающий сборной России.

Как же хорош Капризов! Набирает очки 9 матчей подряд (личный рекорд) – он уже в топ-10 бомбардиров сезона