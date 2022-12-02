Стэмкос о 1000-м очке в НХЛ: «Впервые в моей карьере так сильно праздновали вторую передачу»

поделился эмоциями после того, как набрал 1000-е очко в НХЛ.

Он сделал передачу в матче с «Филадельфией» (4:1), став первым в истории «Лайтнинг» игроком, достигшим отметки в 1000 очков.

«Это один из тех моментов, когда ты просто благодарен за возможность быть в лиге так долго и делать это в одной организации.

Вся команда вышла на лед, чтобы отпраздновать? Я не знал, точно ли ребята собираются это сделать, но у меня было предчувствие, что они выйдут. Но все же, к такому никогда нельзя подготовиться. Это просто потрясающе.

Я имею в виду, как часто вы получаете шанс сделать это в своей карьере? И это была вторая передача [в заброшенной шайбе], впервые в моей карьере так сильно праздновали вторую передачу», – сказал капитан «Тампы».

Стэмкос набрал 1000-е очко в НХЛ. Он первым в истории «Тампы» достиг этой отметки