Стэмкос набрал 1000 очков в НХЛ за 945 матчей – 4-й результат среди действующих игроков

Стивен Стэмкос – 5-й действующий игрок с 1000 очками за менее чем 1000 матчей.

Капитан достиг юбилейной отметки в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (4:1).

На его счету 494 шайбы и 506 результативных передач в 945 матчах.

Только три действующих игрока набрали 1000 очков за меньшее количество игр – («Питтсбург», 757), («Питтсбург», 848) и («Вашингтон», 880).

Стэмкос на 8 игр опередил Патрика Кэйна («Чикаго», 953).

Остальные действующие тысячники (Анже Копитар, Эрик Стаал, Никлас Бэкстрем, Патрис Бержерон) набрали юбилейный балл, сыграв 1000+ матчей.