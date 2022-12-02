Стэмкос набрал 1000 очков в НХЛ за 945 матчей – 4-й результат среди действующих игроков

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Стивен Стэмкос – 5-й действующий игрок НХЛ с 1000 очками за менее чем 1000 матчей.

Капитан «Тампы» достиг юбилейной отметки в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (4:1). 

На его счету 494 шайбы и 506 результативных передач в 945 матчах. 

Только три действующих игрока набрали 1000 очков за меньшее количество игр – Сидни Кросби («Питтсбург», 757), Евгений Малкин («Питтсбург», 848) и Александр Овечкин («Вашингтон», 880).

Стэмкос на 8 игр опередил Патрика Кэйна («Чикаго», 953).

Остальные действующие тысячники (Анже Копитар, Эрик Стаал, Никлас Бэкстрем, Патрис Бержерон) набрали юбилейный балл, сыграв 1000+ матчей. 

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