Стэмкос набрал 1000-е очко в НХЛ. Он первым в истории «Тампы» достиг этой отметки
Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос сделал голевую передачу в матче с «Филадельфией» (4:1).
32-летний канадец набрал 1000-е (494+506) очко в чемпионатах НХЛ, став первым в истории «Лайтнинг» игроком, достигшим этой отметки.
Всего за карьеру в лиге он провел 945 игр.
Также Стэмкос стал 48-м в истории НХЛ игроком, набравшим 1000 очков за один клуб.
Нападающий продлил результативную серию (6+9) до 9 матчей.
Всего в 23 играх текущего сезона на его счету 28 (13+15) баллов.
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