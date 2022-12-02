Стэмкос набрал 1000-е очко в НХЛ. Он первым в истории «Тампы» достиг этой отметки

Капитан сделал голевую передачу в матче с «Филадельфией» (4:1).

32-летний канадец набрал 1000-е (494+506) очко в чемпионатах , став первым в истории «Лайтнинг» игроком, достигшим этой отметки.

Всего за карьеру в лиге он провел 945 игр.

Также Стэмкос стал 48-м в истории НХЛ игроком, набравшим 1000 очков за один клуб.

Нападающий продлил результативную серию (6+9) до 9 матчей.

Всего в 23 играх текущего сезона на его счету 28 (13+15) баллов.