Стэмкос о том, что раздал 500 передач за карьеру: «Многие люди считают, что я всего лишь пулялка. Ткну их лицом в это»

высказался о том, что раздал 500 передач за карьеру.

Капитан набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Далласом» (5:4 ОТ), прервав безголевую серию из 10 игр.

На его счету стало 17 (8+9) очков в 16 матчах текущего сезона. За карьеру – 989 (489+500) баллов в 938 играх.

Канадец стал вторым игроком в истории «Лайтнинг» с 500+ передачами за карьеру. Первый – (588 в 972 играх).

«Многие люди считают, что я всего лишь пулялка. Ткну их лицом в это.

Я играю в лиге в течение долгого времени. Моими партнерами были потрясающие игроки. У меня осталось множество замечательных воспоминаний», – сказал Стэмкос.