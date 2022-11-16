Стэмкос о том, что раздал 500 передач за карьеру: «Многие люди считают, что я всего лишь пулялка. Ткну их лицом в это»

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Стивен Стэмкос высказался о том, что раздал 500 передач за карьеру.

Капитан «Тампы» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (5:4 ОТ), прервав безголевую серию из 10 игр. 

На его счету стало 17 (8+9) очков в 16 матчах текущего сезона. За карьеру – 989 (489+500) баллов в 938 играх. 

Канадец стал вторым игроком в истории «Лайтнинг» с 500+ передачами за карьеру. Первый – Мартен Сен-Луи (588 в 972 играх). 

«Многие люди считают, что я всего лишь пулялка. Ткну их лицом в это. 

Я играю в лиге в течение долгого времени. Моими партнерами были потрясающие игроки. У меня осталось множество замечательных воспоминаний», – сказал Стэмкос. 

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