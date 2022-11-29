Стэмкос, Макдэвид и Шарангович – звезды дня в НХЛ
Стивен Стэмкос, Коннор Макдэвид и Егор Шарангович – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Первая звезда – капитан «Тампы» Стивен Стэмкос с 3 (2+1) очками в матче с «Баффало» (6:5 ОТ). У форварда стало 998 (493+505) очков в 943 играх за карьеру.
Вторая звезда – капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 3 (1+2) очками в матче с «Флоридой» (4:3 ОТ).
Третья звезда – форвард «Нью-Джерси» Егор Шарангович с дублем в ворота «Рейнджерс» (5:3).
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