Семья Ларионова приютила во дворе собаку. «Торпедо» ищет для нее хозяев

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«Торпедо» ищет хозяев для собаки, которую приютил Игорь Ларионов

«Вы давно мечтали о четвероногом друге? 🐕 Тогда эта история для вас.

Семья Игоря Николаевича Ларионова приютила в своем дворе собаку, сделали для нее будку. Было бы здорово, если собаке найдется добрый хозяин, который будет заботиться о ней и для которого она станет настоящим преданным другом. Игорь Николаевич обещает в наследство передать и фирменную будку», – говорится в сообщении нижегородского клуба.

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