Семья Ларионова приютила во дворе собаку. «Торпедо» ищет для нее хозяев

ищет хозяев для собаки, которую приютил .

«Вы давно мечтали о четвероногом друге? 🐕 Тогда эта история для вас.

Семья Игоря Николаевича Ларионова приютила в своем дворе собаку, сделали для нее будку. Было бы здорово, если собаке найдется добрый хозяин, который будет заботиться о ней и для которого она станет настоящим преданным другом. Игорь Николаевич обещает в наследство передать и фирменную будку», – говорится в сообщении нижегородского клуба.