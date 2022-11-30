Ларионов о 2:1 с «Адмиралом»: «Рады, что начали дальневосточный вояж с победы. Ребята сыграли хороший матч»

прокомментировал победу в матче против (2:1).

«Хочу поблагодарить соперника за игру. Рады, что начали дальневосточный вояж с победы. После двух поражений дома ребята сыграли хороший матч.

У нас особого времени подготовиться не было к поездке, прилетели только сегодня утром [по местному времени].

«Адмирал» – команда, которая мало пропускает и мало забивает. Команда играет в строгий хоккей оборонительного плана, важно быть свежими и играть короткими отрезками.

Мы не хотим быть теми командами, которые ищут оправдания в календаре», – сказал главный тренер .