Ларионов о 2:1 с «Адмиралом»: «Рады, что начали дальневосточный вояж с победы. Ребята сыграли хороший матч»
Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче против «Адмирала» (2:1).
«Хочу поблагодарить соперника за игру. Рады, что начали дальневосточный вояж с победы. После двух поражений дома ребята сыграли хороший матч.
У нас особого времени подготовиться не было к поездке, прилетели только сегодня утром [по местному времени].
«Адмирал» – команда, которая мало пропускает и мало забивает. Команда играет в строгий хоккей оборонительного плана, важно быть свежими и играть короткими отрезками.
Мы не хотим быть теми командами, которые ищут оправдания в календаре», – сказал главный тренер «Торпедо».
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