Сергей Ласьков ответил на вопрос о возможном возвращении Евгения Малкина в «Металлург».

– Самый знаменитый воспитанник магнитогорского хоккея заявил, что хотел бы завершить карьеру в . А в «Металлурге» ждут его возвращения?

– Женька – взрослый человек и сам решит. У него с «Питтсбургом» контракт на четыре года. И если он готов играть после 40 лет и будет соответствовать уровню команды.

Тот же Сергей Федоров приехал в Магнитогорск, когда ему было за 40, и он не вылезал из спортзала, чтобы соответствовать даже тому уровню лиги. Он понимал, что должен выглядеть достойно. Мы всегда рады видеть Малкина, но не могу сказать, что будем сидеть и ждать его, держать место в команде.

– В клубе с ним поддерживают общение?

– Он поддерживает дружеское общение с членами клуба и с теми, с кем вместе играл. Связь не теряем. С нашим президентом, Виктором Рашниковым, он всегда в контакте, – сказал вице-президент .