Сергей Ласьков: «НХЛ взяла лучшее от советского хоккея, а у нас он стал превращаться в бей-беги-окружай»

считает, что в взяли лучшее от советского хоккея.

– Кто-то говорит, что в этом году уровень упал. Вы согласны?

– Я бы так не сказал. Наоборот, стало интереснее. Команды идут плотной группой, особенно на Востоке, интрига высока и, уверен, болельщикам в этом сезоне увлекательнее следить за чемпионатом. К тому же все клубы стараются развиваться в существующих условиях.

– Недавно известный тренер заявил, что лишь несколько клубов в КХЛ показывают современный хоккей, в том числе «Металлург». Вы что думаете на этот счет?

– Сейчас тяжело с чем-то сравнивать, потому что российские хоккеисты не участвуют в международных соревнованиях. Поэтому можно говорить только о современном хоккее в рамках КХЛ. На мой взгляд, под это определение можно отнести то, что нравится болельщикам. Да, наша команда играет интересно, много атакует, поэтому и является одним из лидеров.

Если говорить об НХЛ, то там взяли лучшее от советского хоккея, а у нас, к сожалению, хоккей стал превращаться в бей-беги-окружай. Хотя сейчас многие команды стали показывать уже более атакующую и комбинационную игру. Дай бог, чтобы сборная России вернулась на международную арену, тогда можно будет сравнивать и с другими странами, – сказал вице-президент .