Сергей Ласьков прокомментировал успехи Василия Кошечкина.

– стал первым вратарем в истории , сыгравшим 90 матчей на ноль. Как ему удается показывать такой уровень игры в 39 лет?

– 39 лет – мужик в полном расцвете сил. Вася – спортсмен высочайшего класса, он понимает задачи клуба и то, что в одиночку сезон не вывезет.

Вспомним прошлый год, когда тащил , но потом уехал. И что, Кошечкин разве плохо сыграл в плей-офф? С теми же травмами. Васе только надо дать возможность привести себя в порядок и поддерживать этот уровень, – сказал вице-президент .