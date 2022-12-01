Ласьков о Кошечкине: «39 лет – мужик в полном расцвете сил. Вася – спортсмен высочайшего класса, он понимает, что Паскуале в одиночку сезон не вывезет»
Сергей Ласьков прокомментировал успехи Василия Кошечкина.
– Василий Кошечкин стал первым вратарем в истории КХЛ, сыгравшим 90 матчей на ноль. Как ему удается показывать такой уровень игры в 39 лет?
– 39 лет – мужик в полном расцвете сил. Вася – спортсмен высочайшего класса, он понимает задачи клуба и то, что Эдди Паскуале в одиночку сезон не вывезет.
Вспомним прошлый год, когда тащил Юхо Олкинуора, но потом уехал. И что, Кошечкин разве плохо сыграл в плей-офф? С теми же травмами. Васе только надо дать возможность привести себя в порядок и поддерживать этот уровень, – сказал вице-президент «Металлурга».
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