Ласьков о Кошечкине: «39 лет – мужик в полном расцвете сил. Вася – спортсмен высочайшего класса, он понимает, что Паскуале в одиночку сезон не вывезет»

Теги Металлург Мг Василий Кошечкин КХЛ Эдди Паскуале Юхо Олкинуора Сергей Ласьков Хоккей

Сергей Ласьков прокомментировал успехи Василия Кошечкина. 

– Василий Кошечкин стал первым вратарем в истории КХЛ, сыгравшим 90 матчей на ноль. Как ему удается показывать такой уровень игры в 39 лет?

– 39 лет – мужик в полном расцвете сил. Вася – спортсмен высочайшего класса, он понимает задачи клуба и то, что Эдди Паскуале в одиночку сезон не вывезет.

Вспомним прошлый год, когда тащил Юхо Олкинуора, но потом уехал. И что, Кошечкин разве плохо сыграл в плей-офф? С теми же травмами. Васе только надо дать возможность привести себя в порядок и поддерживать этот уровень, – сказал вице-президент «Металлурга».

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