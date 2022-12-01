Ласьков об ужесточении лимитов в КХЛ: «Мичкова резко бросили в лигу, и чем все закончилось? Что-то его в составе СКА нет»

Сергей Ласьков высказался о том, что в могут ввести правило трех лимитчиков.

В сезоне-2022/23 клубы могут включать в заявку на матч дополнительно одного игрока 2002 года рождения или моложе и одного – 2003 года рождения или моложе.

– Как вы относитесь к идее – три лимитчика в заявке на матч?

– Прежде чем говорить, что мы хотим трех лимитчиков, надо было провести исследование. Взять каждый клуб – сколько молодых хоккеистов, какого возраста сыграли, сколько у них было игрового времени. Нельзя сделать три, не проанализировав, что получилось с двумя. Это обыкновенное шапкозакидательство.

А давайте сделаем десять лимитчиков и легионеров просто отменим? Потом будем сидеть и думать, почему болельщики на матчи не ходят. Также надо провести открытое голосование, готовы ли клубы к трем лимитчикам.

Заявить трех лимитчиков, чтобы они дружненько сидели весь матч на лавке, а на основных хоккеистов возросла нагрузка? У нас Данила Юров играл в первый год по одной-две минуте, во второй – уже пять, сейчас стабильно выходит в звене. Мы видим свою молодежь и постепенно ее развиваем по пути – – КХЛ.

Вот Матвея Мичкова взяли и резко бросили в КХЛ, и чем все закончилось? Что-то его в составе нет. Я с удовольствием пущу в команду нашего мальчишку, который пробился сам и все доказал, – сказал вице-президент .