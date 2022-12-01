Вице-президент «АвтоВАЗ» о возвращении «Лады» в КХЛ: «Это вы у «Лады» и спросите. Она сейчас играет в какой-то другой лиге»

Менеджер «АвтоВАЗ» не смог ответить на вопрос о возможном переходе «Лады» в КХЛ.

– Вернется ли в следующем сезоне в КХЛ?

– Это вы у «Лады» и спросите.

– Но вы же будете давать деньги. Собираетесь увеличивать бюджет?

– Я вообще без понятия.

«Лада» сейчас играет не в КХЛ, а в какой-то другой лиге, – сказал вице-президент по продажам и маркетингу АО «АвтоВАЗ» Дмитрий Костромин.

Напомним, вчера «АвтоВАЗ» стал партнером КХЛ. Компания и лига объявили о заключении партнерства на сезон-2022/23, в рамках которого логотипы LADA появятся на аренах, принимающих матчи.

В 29 матчах текущего сезона «Лада» набрала 38 очков. Клуб занимает 5-е место в турнирной таблице.