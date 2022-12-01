Вице-президент «АвтоВАЗ» о возвращении «Лады» в КХЛ: «Это вы у «Лады» и спросите. Она сейчас играет в какой-то другой лиге»
Менеджер «АвтоВАЗ» не смог ответить на вопрос о возможном переходе «Лады» в КХЛ.
– Вернется ли «Лада» в следующем сезоне в КХЛ?
– Это вы у «Лады» и спросите.
– Но вы же будете давать деньги. Собираетесь увеличивать бюджет?
– Я вообще без понятия.
«Лада» сейчас играет не в КХЛ, а в какой-то другой лиге, – сказал вице-президент по продажам и маркетингу АО «АвтоВАЗ» Дмитрий Костромин.
Напомним, вчера «АвтоВАЗ» стал партнером КХЛ. Компания и лига объявили о заключении партнерства на сезон-2022/23, в рамках которого логотипы LADA появятся на аренах, принимающих матчи.
В 29 матчах текущего сезона ВХЛ «Лада» набрала 38 очков. Клуб занимает 5-е место в турнирной таблице.
Комментарии