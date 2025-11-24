Валльстедт с 3-м в сезоне матчем на ноль, Уэджвуд с шатаутом и Луукконен с 29 сэйвами в матче с «Каролиной» – звезды дня в НХЛ

Три вратаря стали звездами дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.

Третья звезда – вратарь «Баффало » Юкко-Пекка Луукконен с 29 сэйвами после 30 бросков в матче с лидером Востока «Каролиной» (4:1).

Вторая звезда – вратарь «Колорадо » Скотт Уэджвуд с шатаутом в матче с «Чикаго» (1:0) при 22 отраженных бросках.

Первая звезда – вратарь «Миннесоты» Йеспер Валльстедт, засушивший «Виннипег» (3:0) при 32 сэйвах. Матч на ноль стал для новичка «Уайлд» 3-м в 8 играх в сезоне, он лидирует в лиге по их числу.