Валльстедт с 3-м в сезоне матчем на ноль, Уэджвуд с шатаутом и Луукконен с 29 сэйвами в матче с «Каролиной» – звезды дня в НХЛ
Три вратаря стали звездами дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.
Третья звезда – вратарь «Баффало» Юкко-Пекка Луукконен с 29 сэйвами после 30 бросков в матче с лидером Востока «Каролиной» (4:1).
Вторая звезда – вратарь «Колорадо» Скотт Уэджвуд с шатаутом в матче с «Чикаго» (1:0) при 22 отраженных бросках.
Первая звезда – вратарь «Миннесоты» Йеспер Валльстедт, засушивший «Виннипег» (3:0) при 32 сэйвах. Матч на ноль стал для новичка «Уайлд» 3-м в 8 играх в сезоне, он лидирует в лиге по их числу.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
