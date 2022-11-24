Артем Манукян ушел из «Лады» спустя день после подписания контракта. Спортдиректор присмотрел своего игрока на это место (Алексей Шевченко)

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Стало известно, почему Артем Манукян уходит из «Лады».

22 ноября с нападающим был подписан контракт, а на следующий день договор расторгли.

«С Манукяном и «Ладой» весело получилось. Позавчера вечером он подписал контракт, а когда пришел на тренировку следующим утром, то его позвали к спортивному директору.

Там объявили, что контракта не будет. «Я же подписал все», – изумился хоккеист. «Но я ничего не подписал», – парировал спортивный директор Масленников.

Тренерский штаб тоже был удивлен. Выяснилось, что Масленников уже присмотрел своего хоккеиста на это место.

Он же бывший агент, а бывших агентов не бывает. Если Тольятти собирается с таким бардаком переходить в КХЛ, то не надо, спасибо», – написал журналист Алексей Шевченко.

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