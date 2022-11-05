Георгий Белоусов: «Надеюсь, «Лада» вернется в КХЛ. Это будет очень круто»
Георгий Белоусов поделился мыслями о возможном возвращении «Лады» в КХЛ.
Ранее тольяттинский клуб подал заявку на возвращение в лигу.
– «Лада» намерена вернуться в КХЛ. Ваше мнение, как экс-игрока тольяттинцев, о клубе, городе, болельщиках?
– Если честно, буду очень рад, если клуб вернется в КХЛ. Думаю, это будет очень круто.
Уверен, что местные болельщики этого очень сильно хотят, и, думаю, заслуживают этого. Так что, как говорится, только вперед и все. Я надеюсь, что «Лада» будет в КХЛ, – сказал нападающий «Автомобилиста».
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