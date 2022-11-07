Алексей Шевченко: «КХЛ озаботилась составом «Лады», им дали список из 18 свободных агентов – от агента. Шансов на то, что они приедут, ничтожно малы»

поделился информацией о планируемом составе «Лады».

Ранее тольяттинский клуб подал заявку на возвращение в КХЛ.

Генеральный директор команды Александр Чеботарев говорил, что бюджет «Лады», возможно, будет больше, чем у «Северстали» и «Нефтехимика».

«Слышал историю. В КХЛ озаботились, а каким составом будет играть в следующем сезоне. Ну, чтобы проверить основательность подхода менеджеров, в том числе.

Говорят, что менеджеры «Лады» дали им список свободных агентов. 18 человек. Судя по всему, они получили эти фамилии от агента, который сейчас формирует «Ладу».

Там тупо имена тех, чьи контракты заканчиваются 30 апреля. Шансов на то, что они приедут в Тольятти, ничтожно малы. И так во всем», – написал журналист.