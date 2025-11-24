19-летний Гридин идет в топ-4 в гонке бомбардиров АХЛ – 20 очков в 17 играх за фарм «Калгари». Форвард набрал 1+2 в матче с «Коачеллой»

19-летний Матвей Гридин идет в топ-4 в гонке бомбардиров АХЛ.

Форвард «Калгари Рэнглерс » Матвей Гридин забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Коачеллой » (5:4 ОТ).

19-летний россиянин был признан второй звездой встречи. В 17 играх за фарм «Флэймс» у него стало 20 (8+12) очков при полезности «+8».

Гридин – один из четырех игроков с 20+ очками в текущем сезоне АХЛ . В список также входят его одноклубник Мартин Фрк (21 балл в 19 играх, 10+11), форвард «Лаваля» Лоран Дофен (21 в 18, 9+12) и форвард «Рокфорда» Бретт Сени (20 в 19, 4+16).