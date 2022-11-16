Артем Манукян пройдет просмотр в «Ладе». У форварда 0+2 в 5 матчах в ВХЛ за «Рязань-ВДВ»

пройдет просмотр в «Ладе».

24-летний нападающий подписал пробный контракт с клубом из Тольятти.

В прошлом сезоне Манукян играл за «Адмирал» в КХЛ. Ранее лучший бомбардир МХЛ в сезоне-2016/17 и участник МЧМ-2018 выступал за .

В 115 матчах в регулярных чемпионатах на его счету 22 (7+15) очка. В 19 играх Кубка Гагарина – 1 гол.

Текущий сезон форвард начал в клубе ВХЛ «Рязань-ВДВ» – 5 игр и 2 (0+2) очка.