«Калгари» выиграл 3 матча подряд, до этого было 5 побед в 21 игре. «Флэймс» идут на 31-м месте в НХЛ, на последнем – «Нэшвилл»
«Калгари» обыграл «Ванкувер» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
Победа стала для команды под руководством Райана Хаски 3-й подряд. Ранее были обыграны «Баффало» (6:2) и «Даллас» (3:2 Б).
В предыдущем 21 матче в сезоне у канадского клуба было только 5 побед.
С 19 очками в 24 играх «Калгари» занимает предпоследнее место в общей таблице лиги, на последнем идет «Нэшвилл» (16 баллов в 21 игре).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
