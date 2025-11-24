«Калгари» выиграл 3 матча подряд, до этого было 5 побед в 21 игре. «Флэймс» идут на 31-м месте в НХЛ, на последнем – «Нэшвилл»

«Калгари» выиграл 3 матча подряд, до этого было 5 побед в 21 игре.

«Калгари» обыграл «Ванкувер » (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ .

Победа стала для команды под руководством Райана Хаски 3-й подряд. Ранее были обыграны «Баффало» (6:2) и «Даллас» (3:2 Б).

В предыдущем 21 матче в сезоне у канадского клуба было только 5 побед.

С 19 очками в 24 играх «Калгари » занимает предпоследнее место в общей таблице лиги, на последнем идет «Нэшвилл » (16 баллов в 21 игре).