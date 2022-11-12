Кожевников о «Ладе»: «Если не хочет быть статистом в КХЛ, в плане организации надо брать пример с лидера ВХЛ «Югры»

считает, что «Ладе» для успеха в нужно брать пример с «Югры».

Недавно тольяттинский клуб подал заявку на вступление в КХЛ, откуда был исключен в 2018 году.

– Как восприняли главную новость российского хоккея последних недель – планы «Лады» уже в следующем сезоне вернуться в КХЛ?

– Похвальное желание Тольятти, без этого города трудно представить главную Лигу России. Изначально говорил о том, что сокращение КХЛ за счет исторических центров – большая ошибка, но тогда был чуть ли не в одиночестве. А теперь оказывается, что и некоторые лидеры нашего хоккея были против. Что ж, лучше поздно, чем никогда.

Считаю, что на этом пути не должна быть в одиночестве. Лучше всех созрела для КХЛ – команда, которая уже третий год лидирует в ВХЛ и отличается безупречной школой. Хуже обстоят дела у Новокузнецка, насколько понимаю, там есть внутренние проблемы. Но новокузнецкая школа значит для нашего хоккея слишком многое, она необходима КХЛ!

– Насколько сложно будет «Ладе» на пути возвращения в КХЛ?

– Это больной вопрос. После объявления о возможном возвращении на высший уровень «Лада» не может выиграть в основное время уже шесть матчей, была серия из пяти поражений. С таким ходом по чемпионату ВХЛ трудно рассчитывать на победы в КХЛ.

Но я все равно верю в Тольятти. Там амбициозный спонсор, ему имеет смысл заявить о себе на элитном уровне нашего хоккея. И в Тольятти хорошая арена с отличными болельщиками.

– Что в первую очередь нужно улучшить «Ладе»?

– Если она не хочет быть статистом в КХЛ, в плане внутренней организации надо брать пример с лидера ВХЛ «Югры». Это касается и управления, и трансферов, и школы, и тренировочного процесса.

Посмотрите, как стабильно побеждает «Югра» после своего перехода из КХЛ в ВХЛ, как выделяется в этой лиге. И это при том, что финансовые возможности у группы ведущих команд примерно равные. Именно в огранизации у «Лады» – самый большой резерв, – уверен двукратный олимпийский чемпион.