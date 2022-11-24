Вице-президент «Металлурга» о лимите: «Плохих иностранцев в КХЛ особо нет. Они все делают погоду в клубах, у них есть чему поучиться»

поделился мыслями о лимите на легионеров в КХЛ.

Ранее стало известно, что Министерство спорта поддержало идею ФХР о сокращении лимита на легионеров в Фонбет Чемпионате КХЛ с пяти до трех в заявке команды на матч.

«Плохих иностранцев сейчас в лиге особо нет – посмотрите на результаты. Они все делают погоду в своих клубах, на них ходят и их смотрят.

Посмотрите на трибуны, какие баннеры делают болельщики, обращаясь в тому же Лайпсику, Майе, номера дети рисуют на щеках. У них есть чему поучиться, и при нынешней ситуации никто к нам не потащит левых игроков просто так, поэтому зачем огораживаться?

Это частные инвестиции, и это дело каждого – кого приглашать. Можно, конечно, ограничиться такой узкой когортой иностранцев. Но мы приглашаем хоккеистов из американских лиг и будем видеть вживую, как хоккей развивается в других странах. Или по телевизору за ними будем смотреть?

Ориентир в сторону доморощенных игроков? Они будут понимать, что за их спинами никого нет. Сумеет ли игрок осознать, что ему нужно прибавлять каждый день, ведь сейчас им приходится выгрызать место в составе? Пример есть в виде Юрова: из трех лет в клубе первый – это сидение на лавке, в прошлом сезоне игра 3-5 минут, в этом – полноценные 10-12 минут. Тем более он поиграл уже и как центральный нападающий, и как крайний нападающий, что дает ему возможность растию

Совет директоров КХЛ? Не знаю, чего тут по этой теме обсуждать, если министр все уже сказал. Конечно, надо было опросить сперва все клубы, а никаких таких опросов не было», – сказал вице-президент .