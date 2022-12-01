Вице-президент «Металлурга» о Голдобине: «Чтобы стать великим хоккеистом, ему надо еще очень много работать»

Теги Металлург Мг Трактор КХЛ Николай Голдобин Никита Тертышный Сергей Ласьков Хоккей

Сергей Ласьков считает, что Николаю Голдобину надо много работать, чтобы стать великим игроком.

– Как вы отнеслись к тому, что история о том, что Николай Голдобин просит обмена из клуба, просочилась в прессу?

– Не мы это выкладывали в прессу. Никто его не собирался никуда обменивать. Агент решил поднять волну. А многие из них даже не знают, чем на самом деле живут хоккеисты. Не понимают, какие у них проблемы, что им надо учиться.

Коля Голдобин – талантливый парень, но чтобы стать великим хоккеистом, ему еще очень много надо работать. Как у профессионала у него постоянно в голове должно быть: «Как стать лучше?» Для этого нужно покопаться внутри себя. В прошлом году ему повезло – он попал в команду, играющую в тот хоккей, который ему подходит. Болельщикам нравится его игра – красивая, эффектная, хорошие руки. Но играть надо так не раз в пять матчей.

– Вы согласны, что ему, прежде всего, не хватает стабильности?

– Для того, чтобы была стабильность, надо быть в хорошей физической форме и постоянно работать над собой. И это касается не только Голдобина, но и многих других хоккеистов в КХЛ. Вот Никита Тертышный в «Тракторе». Столько в прошлом году забил! Почему сейчас не получается? Надо разобраться, что мешает. Может, личные проблемы или просто не выспался. Сесть с человеком пообщаться, подключить агента.

– Вы общаетесь с Голдобиным?

– Конечно. А ради чего еще я здесь? Я не привык просто занимать должность. Голдобин может играть еще лучше. Но все зависит от него самого, – сказал вице-президент «Металлурга».

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