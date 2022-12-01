Вице-президент «Металлурга» о Голдобине: «Чтобы стать великим хоккеистом, ему надо еще очень много работать»

считает, что Николаю Голдобину надо много работать, чтобы стать великим игроком.

– Как вы отнеслись к тому, что история о том, что просит обмена из клуба, просочилась в прессу?

– Не мы это выкладывали в прессу. Никто его не собирался никуда обменивать. Агент решил поднять волну. А многие из них даже не знают, чем на самом деле живут хоккеисты. Не понимают, какие у них проблемы, что им надо учиться.

Коля Голдобин – талантливый парень, но чтобы стать великим хоккеистом, ему еще очень много надо работать. Как у профессионала у него постоянно в голове должно быть: «Как стать лучше?» Для этого нужно покопаться внутри себя. В прошлом году ему повезло – он попал в команду, играющую в тот хоккей, который ему подходит. Болельщикам нравится его игра – красивая, эффектная, хорошие руки. Но играть надо так не раз в пять матчей.

– Вы согласны, что ему, прежде всего, не хватает стабильности?

– Для того, чтобы была стабильность, надо быть в хорошей физической форме и постоянно работать над собой. И это касается не только Голдобина, но и многих других хоккеистов в . Вот Никита Тертышный в . Столько в прошлом году забил! Почему сейчас не получается? Надо разобраться, что мешает. Может, личные проблемы или просто не выспался. Сесть с человеком пообщаться, подключить агента.

– Вы общаетесь с Голдобиным?

– Конечно. А ради чего еще я здесь? Я не привык просто занимать должность. Голдобин может играть еще лучше. Но все зависит от него самого, – сказал вице-президент .