Ласьков о сокращении лимита: «Сами закрываемся от мирового хоккея. Глупость! Молодежи есть чему поучиться у иностранцев»
Сергей Ласьков считает, что Россия сама закрывает себя от мирового хоккея.
Ранее стало известно, что Министерство спорта поддержало идею ФХР о сокращении лимита на легионеров в Фонбет Чемпионате КХЛ с пяти до трех в заявке команды на матч.
– В следующем сезоне КХЛ должны сократить лимит на легионеров – с пяти до трех человек. Что вы думаете на этот счет?
– То, что сборная России не участвует в международных соревнованиях, это не повод вводить трех иностранцев. Сейчас не привозят легионеров, которых можно считать пассажирами. Они все делают погоду, приезжают из сильных лиг, в том числе НХЛ.
Хоккей развивается, и нашей молодежи есть чему поучиться у иностранцев. У каждой школы – канадской, американской, финской, шведской – есть отличия по стилю, манере катания и так далее. Мы сами закрываем себя от мирового хоккея. Это глупость!
Посмотрите, сколько болельщиков, и не только в Магнитогорске, ходят специально смотреть на легионеров. А какое количество их нужно, каждый клуб должен определять в зависимости от своего бюджета, задач и стиля игры.
Вот, например, в России проблема с центральными нападающими. Когда мы два года назад брали Филиппа Майе и Джоша Керри, и я помню, как нам говорили: «Набрали каких-то пассажиров из АХЛ!» Они были негабаритными, небольшого роста, но дали толчок к тому, чтобы команда показывала такой атакующий хоккей, – сказал вице-президент «Металлурга».
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