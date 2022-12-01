Ласьков о сокращении лимита: «Сами закрываемся от мирового хоккея. Глупость! Молодежи есть чему поучиться у иностранцев»

Сергей Ласьков считает, что Россия сама закрывает себя от мирового хоккея.

Ранее стало известно, что Министерство спорта поддержало идею ФХР о сокращении лимита на легионеров в Фонбет Чемпионате КХЛ с пяти до трех в заявке команды на матч.

– В следующем сезоне КХЛ должны сократить лимит на легионеров – с пяти до трех человек. Что вы думаете на этот счет?

– То, что сборная России не участвует в международных соревнованиях, это не повод вводить трех иностранцев. Сейчас не привозят легионеров, которых можно считать пассажирами. Они все делают погоду, приезжают из сильных лиг, в том числе .

Хоккей развивается, и нашей молодежи есть чему поучиться у иностранцев. У каждой школы – канадской, американской, финской, шведской – есть отличия по стилю, манере катания и так далее. Мы сами закрываем себя от мирового хоккея. Это глупость!

Посмотрите, сколько болельщиков, и не только в Магнитогорске, ходят специально смотреть на легионеров. А какое количество их нужно, каждый клуб должен определять в зависимости от своего бюджета, задач и стиля игры.

Вот, например, в России проблема с центральными нападающими. Когда мы два года назад брали и , и я помню, как нам говорили: «Набрали каких-то пассажиров из !» Они были негабаритными, небольшого роста, но дали толчок к тому, чтобы команда показывала такой атакующий хоккей, – сказал вице-президент .