Ласьков о сокращении лимита: «Сами закрываемся от мирового хоккея. Глупость! Молодежи есть чему поучиться у иностранцев»

Теги Металлург Мг ФХР Сборная России по хоккею НХЛ АХЛ КХЛ лимит на легионеров Джош Керри Сергей Ласьков Филипп Майе Хоккей

Сергей Ласьков считает, что Россия сама закрывает себя от мирового хоккея.

Ранее стало известно, что Министерство спорта поддержало идею ФХР о сокращении лимита на легионеров в Фонбет Чемпионате КХЛ с пяти до трех в заявке команды на матч.

– В следующем сезоне КХЛ должны сократить лимит на легионеров – с пяти до трех человек. Что вы думаете на этот счет?

– То, что сборная России не участвует в международных соревнованиях, это не повод вводить трех иностранцев. Сейчас не привозят легионеров, которых можно считать пассажирами. Они все делают погоду, приезжают из сильных лиг, в том числе НХЛ.

Хоккей развивается, и нашей молодежи есть чему поучиться у иностранцев. У каждой школы – канадской, американской, финской, шведской – есть отличия по стилю, манере катания и так далее. Мы сами закрываем себя от мирового хоккея. Это глупость!

Посмотрите, сколько болельщиков, и не только в Магнитогорске, ходят специально смотреть на легионеров. А какое количество их нужно, каждый клуб должен определять в зависимости от своего бюджета, задач и стиля игры.

Вот, например, в России проблема с центральными нападающими. Когда мы два года назад брали Филиппа Майе и Джоша Керри, и я помню, как нам говорили: «Набрали каких-то пассажиров из АХЛ!» Они были негабаритными, небольшого роста, но дали толчок к тому, чтобы команда показывала такой атакующий хоккей, – сказал вице-президент «Металлурга».

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