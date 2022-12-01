Сергей Толчинский: «У Мирошниченко огромное сердце, большая сила духа. Будем ему помогать всем чем сможем»

отметил, что у большая сила духа.

– В следующем матче за «Авангард» в КХЛ дебютирует Иван Мирошниченко. Долгожданное событие?

– Мы видим, что у Вани очень хорошо сложился старт этого сезона. Он большой молодец. Через многое уже прошел.

У него огромное сердце, большая сила духа. Мы желаем удачи Мирошниченко и будем ему помогать всем, чем сможем, – сказал нападающий «Авангарда».

В текущем сезоне 18-летний Мирошниченко, прошедший курс лечения от ракового заболевания, провел 8 матчей за «Омских Ястребов» в Olimpbet Молодежной хоккейной лиге и набрал 11 (8+3) очков.

Также в его активе 2 матча за «Омские Крылья» в «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути» и 3 (0+3) балла.

«Авангард» планирует, что Мирошниченко дебютирует в КХЛ в матче с «Трактором»