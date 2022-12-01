Генменеджер «Авангарда»: «Сделаем шаги для создания костяка команды, который бы остался в Омске на следующий год»

Генеральный менеджер рассказал о формировании состава на следующий сезон.

Ранее председатель совета директоров клуба Александр Крылов сообщил, что поставил перед Рашидом Хабибулиным задачу сформировать стабильный состав на сезон-2023/24.

«По поводу стабильности состава мы пытаемся в этом плане сейчас работать. Поэтому я думаю, мы сделаем определенные шаги для того, чтобы по крайней мере в течение сезона сделать костяк команды, который бы остался в Омске на следующий год.

В плане селекции есть какие-то моменты, мы пытаемся усилиться, найти какие-то варианты для глубины состава исходя из тех возможностей, которые у нас есть и учитывая потолок зарплат», – сказал Хабибулин.