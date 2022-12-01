«Авангард» планирует, что Мирошниченко дебютирует в КХЛ в матче с «Трактором»
«Авангард» планирует, что Иван Мирошниченко дебютирует в КХЛ в матче с «Трактором».
Игра состоится в Омске 4 декабря.
«Пока никто из травмированных у «Авангарда» не выходит, но будем привлекать Ивана Мирошниченко, Глеба Трикозова, возможно.
Плюс у нас есть два защитника – Михаил Гуляев и Тимофей Давыдов.
Да, Мирошниченко планируем привлечь уже в ближайшем матче с «Трактором», – сообщил главный тренер омичей Михаил Кравец после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с ЦСКА (3:2).
В текущем сезоне 18-летний игрок, прошедший курс лечения от ракового заболевания, провел 8 матчей за «Омских Ястребов» в Olimpbet Молодежной хоккейной лиге и набрал 11 (8+3) очков.
Также в его активе 2 матча за «Омские Крылья» в «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути» и 3 (0+3) балла.
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