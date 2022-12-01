«Авангард» планирует, что Мирошниченко дебютирует в КХЛ в матче с «Трактором»

«Авангард» планирует, что Иван Мирошниченко дебютирует в в матче с «Трактором».

Игра состоится в 4 декабря.

«Пока никто из травмированных у не выходит, но будем привлекать , Глеба Трикозова, возможно.

Плюс у нас есть два защитника – Михаил Гуляев и Тимофей Давыдов.

Да, Мирошниченко планируем привлечь уже в ближайшем матче с , – сообщил главный тренер омичей Михаил Кравец после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с ЦСКА (3:2).

В текущем сезоне 18-летний игрок, прошедший курс лечения от ракового заболевания, провел 8 матчей за «Омских Ястребов» в Olimpbet Молодежной хоккейной лиге и набрал 11 (8+3) очков.

Также в его активе 2 матча за «Омские Крылья» в «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути» и 3 (0+3) балла.