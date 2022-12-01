Кравец передал привет Плющеву после победы над ЦСКА: «Наверное, был уже не удручающий хоккей, как он решил в прошлые игры»

Михаил Кравец после матча с (3:2) передал привет .

«В первую очередь хочу передать господину Плющеву привет. Наверное, был уже не удручающий хоккей, как он решил в прошлые игры.

Поздравляю всех болельщиков, ребят. Молодцы, очень тяжелая игра, битва», – сказал главный тренер .

Михаил Кравец: «В России тренеров критикуют разные эксперты. Хочется сказать: «Ребят, давайте сами к рулю». Надо поддерживать своих, мы же с одной страны»