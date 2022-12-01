Кравец передал привет Плющеву после победы над ЦСКА: «Наверное, был уже не удручающий хоккей, как он решил в прошлые игры»
Михаил Кравец после матча с ЦСКА (3:2) передал привет Владимиру Плющеву.
«В первую очередь хочу передать господину Плющеву привет. Наверное, был уже не удручающий хоккей, как он решил в прошлые игры.
Поздравляю всех болельщиков, ребят. Молодцы, очень тяжелая игра, битва», – сказал главный тренер «Авангарда».
Михаил Кравец: «В России тренеров критикуют разные эксперты. Хочется сказать: «Ребят, давайте сами к рулю». Надо поддерживать своих, мы же с одной страны»
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