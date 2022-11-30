Михаил Кравец: «В России тренеров критикуют разные эксперты. Хочется сказать: «Ребят, давайте сами к рулю». Надо поддерживать своих, мы же с одной страны»

после матча с ЦСКА (3:2) высказался о критике со стороны экспертов.

«Реакция на слова Плющева? Для меня его слова – это мотивация. Чисто по-человечески это просто эмоции, сегодня хотелось очень победить.

Знаете, в России тренеров много критикуют разные эксперты. Хочется сказать: «Ребят, давайте сами к рулю! Или вспомните, как работали раньше». Надо поддерживать своих, мы же с одной страны», – сказал главный тренер .