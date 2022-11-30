Федоров о поражении от» Авангарда»: «При счете 2:2 показалось, что ЦСКА много играл в зоне соперника. Удовлетворение игра принесла, но результатом недовольны»

поделился мнением после поражения от со счетом 2:3.

– «Авангард» – с победой. Третий гол мы пропустили необычный. Со стороны показалось, что навесиком шайба зашла в ворота, но гол есть гол.

После этого создали достаточно моментов, но не забили. Я ребятам сказал, что они молодцы, хорошая игра.

Неоднозначный, конечно, второй период. Вроде и имели преимущество, четыре минуты большинства, в конце забили.

Хорошая игра, мы такие нечасто играем, поэтому для нас это большой опыт. Мы себе дали шанс, но соперник в каких-то моментах, особенно в конце, оказался лучше. Готовимся дальше.

– Насколько чувствовался нерв, если сравнивать этот матч с играми финальных серий против «Авангарда»? Там были финалы, здесь вы сами сказали, что это был блистательный матч. Можно проводить какие-то параллели? Или это рутинная игра регулярки?

– Я думаю, такие игры вызывают большой интерес у болельщиков, но в плане нашей команды – мы готовились штатно.

Разобрали «Авангард», понимали, как они будут играть. Наши ребята показали неплохой хоккей, выложились, имели определенное преимущество во втором периоде, заставляли соперника удаляться в третьем периоде.

Все-таки со счетом 2:2, со стороны, не разбирая игру, показалось, что мы играли в зоне противника очень много.

Поэтому можно сказать, что определенное удовлетворение игра принесла, но результатом мы недовольны, – сказал главный тренер .