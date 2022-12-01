Владислав Третьяк: «ЦСКА имел больше шансов на победу, но «Авангард» выручил вратарь»

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Владислав Третьяк прокомментировал поражение ЦСКА в матче против «Авангарда» (2:3).

«Хорошая, равная практически игра, просто один вратарь выручил, другой – не очень. Мне кажется, что ЦСКА больше имел шансов на победу, но «Авангард» выручил вратарь. Как всегда, от вратаря много зависит, и, на мой взгляд, дуэль вратарей выиграл «Авангард».

В составе ЦСКА вторые матчи в КХЛ провели 19-летние Васин и Дронык? Сезон длинный, от поражений никто не застрахован, есть травмы, поэтому тренеры дают молодым играть», – сказал президент Федерации хоккея России, член наблюдательного совета ЦСКА.

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