Владислав Третьяк: «ЦСКА имел больше шансов на победу, но «Авангард» выручил вратарь»

прокомментировал поражение ЦСКА в матче против «Авангарда» (2:3).

«Хорошая, равная практически игра, просто один вратарь выручил, другой – не очень. Мне кажется, что ЦСКА больше имел шансов на победу, но «Авангард» выручил вратарь. Как всегда, от вратаря много зависит, и, на мой взгляд, дуэль вратарей выиграл .

В составе вторые матчи в провели 19-летние Васин и Дронык? Сезон длинный, от поражений никто не застрахован, есть травмы, поэтому тренеры дают молодым играть», – сказал президент Федерации хоккея России, член наблюдательного совета ЦСКА.