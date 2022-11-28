Ретроматч «Спартака» с «Динамо» будет посвящен 875-летию Москвы: «Как бы выглядел «Спартак» в купеческую эпоху, при Иване Грозном или во времена НЭП? Скоро покажем!»

Теги Спартак КХЛ Динамо история ретро Хоккей

Ретроматч «Спартака» будет посвящен 875-летию Москвы. 

Игра состоится 8 декабря. Коасно-белые встретятся с московским «Динамо». 

«В рамках сезонной акции «Вся страна за «Спартак» традиционный ретроматч будет посвящен юбилею нашего родного города – 875-летию Москвы!

В рамках большого хоккейного праздника в «Мегаспорте», каждый болельщик прикоснется к истории нашей любимой столицы – от образования Москвы со времен Юрия Долгорукого и до наших дней!

Как бы выглядел наш народный «Спартак» в купеческую эпоху, при Иване Грозном или во времена НЭП? Скоро мы все вам покажем! Приглашаем всех болельщиков на традиционный ретро-матч «Спартака» в «Мегаспорте» – столичное дерби в московским «Динамо» в четверг, 8 декабря в 19:30!» – говорится в сообщении клуба. 

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