Ретроматч «Спартака» с «Динамо» будет посвящен 875-летию Москвы: «Как бы выглядел «Спартак» в купеческую эпоху, при Иване Грозном или во времена НЭП? Скоро покажем!»

Ретроматч будет посвящен 875-летию Москвы.

Игра состоится 8 декабря. Коасно-белые встретятся с московским «Динамо».

«В рамках сезонной акции «Вся страна за «Спартак» традиционный ретроматч будет посвящен юбилею нашего родного города – 875-летию Москвы!

В рамках большого хоккейного праздника в «Мегаспорте», каждый болельщик прикоснется к истории нашей любимой столицы – от образования Москвы со времен Юрия Долгорукого и до наших дней!

Как бы выглядел наш народный «Спартак» в купеческую эпоху, при Иване Грозном или во времена НЭП? Скоро мы все вам покажем! Приглашаем всех болельщиков на традиционный ретро-матч «Спартака» в «Мегаспорте» – столичное дерби в московским в четверг, 8 декабря в 19:30!» – говорится в сообщении клуба.