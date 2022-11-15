Гришин о 3:2 с «Динамо»: «Я начал понимать, что «Спартак» хочет делать, в каком направлении двигаться»

Игорь Гришин высказался о победе «Спартака» над (3:2 Б).

«Думаю, что обе команды доставили удовольствие зрителям. Но то, что мы выиграли, для меня вдвойне приятно.

Я начал понимать, что мы хотим делать и в каком направлении двигаться. Практически все мои решения сегодня были спонтанными, на интуиции.

Я чувствовал команду и чувствовал, кто и как заряжен. В частности, Дмитрия Вишневского выпустил на серию бросков, потому что видел: он лидер команды, и я практически на 100 % был уверен, что он забьет.

Решение о смене вратаря в овертайме тоже пришло в ходе игры. Почему? Потому что мы пришли выигрывать», – сказал главный тренер после матча Фонбет чемпионата .