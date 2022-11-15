Заседа о Гришине: «Очень позитивный человек. Зарядил «Спартак» на игру с «Динамо», были уверены в победе. Подарили ему шлем для лучшего игрока»

назвал нового тренера «Спартака» Игоря Гришина позитивным человеком.

– «Спартак» после отставки главного тренера обыграл ЦСКА и . Как вы это объясните?

– Мы всегда ответственно подходим к дерби. Для нас и наших фанатов это очень важные матчи. Проводим их с максимальной отдачей.

– Как вам первый матч под руководством нового главного тренера «Спартака» Игоря Гришина?

– Все отлично, на позитиве. Игорь Владимирович – очень позитивный. Зарядил нас на эту игру, мы были уверены в победе. А после нее подарили ему шлем, который обычно вручают лучшему игроку встречи.

– Тренеру шлем гладиатора вручили?

– Да, команда так решила. Сегодня он был лучшим.

– Как он вас заряжает?

– Гришин сам очень позитивный человек. И хочет, чтобы мы позитивнее относились к играм. Я лично с ним согласен. Наслаждаюсь, когда выхожу на лед.

– Еще тренер хочет, чтобы «Спартак» больше играл в атаке. Вы к этому готовы?

– Я работал с Гришиным в «Химике», там был акцент на атаку. И сейчас «Спартак» тоже уже начал меняться. Будет акцент на забивание голов. Думаю, это успешная тактика, которая понравится фанатам. Я и сам люблю забивать и праздновать голы, – сказал форвард .