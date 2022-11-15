Кудашов о 2:3 от «Спартака»: «Одно и то же у «Динамо» – удаления. И пока не можем забить, удача отворачивается»

высказался о поражении «Динамо» от (2:3 Б).

«Одно и то же у нас: удаления, удаления, удаления.

А потом мы выправили и контролировали игру, создали достаточно, но пока не можем забить. Удача отворачивается, а ее надо заслужить.

Я вижу, что команда начинает набирать. Есть некоторый элемент неуверенности, и надо просто успокоиться, а ребята торопятся и не всегда действуют хладнокровно.

Но не забывайте о том, что у нас много молодежи, которая только начинает проходить через эти ситуации. Она очень старается, и надо отдать должное.

Физическое состояние у нас абсолютно нормальное. Я смотрел сегодня игровое время – ребята спокойно играли по 22 минуты и доминировали в конце по движению.

Но у нас чуть-чуть проредился состав. Когда начнут возвращаться игроки, думаю, все стабилизируется, и будет нормально», – сказал главный тренер после матча в Фонбет чемпионата .