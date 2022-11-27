Кулемин после 1:3 с «Металлургом»: «Салават» достойно играл, создал достаточно, чтобы выиграть. Усталость сказалась где-то, не хватает уверенности»
Николай Кулемин высказался касательно поражения от «Металлурга» со счетом 1:3.
– Игра была равная, они реализовали свои моменты. У нас было много шансов забить, надо их реализовывать.
Пропустили пару контратак, которые закончились голами в наши ворота.
Я считаю, что мы играли достойно от начала до конца, создавали достаточно моментов, чтобы выиграть, но нам не хватило хладнокровности в реализации.
– С чем можно связать то, что не хватило этой хладнокровности?
– Много факторов, много игр играем подряд. Может быть, где-то усталость сказалась. Не хватает уверенности в себе, потому что забиваем мало в последних нескольких играх.
– Сейчас будет небольшой перерыв перед матчем с «Трактором». Насколько поможет эта пауза?
– Конечно, эти небольшие перерывы в чемпионате помогают. Будет время перезарядиться, отдохнуть. Будем играть лучше, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».
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