Кузьмин о поражении «Салавата»: «Металлург» заслуживал победы, свежее был. Две предыдущие игры мы переигрывали их, хоть и не по счету»

считает, что «Металлург» заслуженно победил (3:1).

– Может быть, не хватило эмоций. Все-таки пятая игра через день.

был сегодня посвежее. Мне кажется, на характере должны были немного лучше сыграть в нескольких моментах.

– Похожие игры по сценарию. Не хватает концентрации?

– Я бы не сказал. Последние три игры были, по сути, разные.

Две предыдущие встречи мы переигрывали «Металлург», хоть и не по счету. Сегодня они оказались сильнее и по счету, и по игре. Они заслуживали победить, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».

«Металлург» выиграл 3 из 3 матчей у «Салавата» в сезоне КХЛ