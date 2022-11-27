Кузьмин о поражении «Салавата»: «Металлург» заслуживал победы, свежее был. Две предыдущие игры мы переигрывали их, хоть и не по счету»
Глеб Кузьмин считает, что «Металлург» заслуженно победил «Салават Юлаев» (3:1).
– Может быть, не хватило эмоций. Все-таки пятая игра через день.
«Металлург» был сегодня посвежее. Мне кажется, на характере должны были немного лучше сыграть в нескольких моментах.
– Похожие игры по сценарию. Не хватает концентрации?
– Я бы не сказал. Последние три игры были, по сути, разные.
Две предыдущие встречи мы переигрывали «Металлург», хоть и не по счету. Сегодня они оказались сильнее и по счету, и по игре. Они заслуживали победить, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».
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