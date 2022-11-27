Козлов после 1:3 от «Металлурга»: «Пятая игра через день, не привыкли к такому ритму. Молодые игроки в сложном графике попали под такого соперника»

прокомментировал поражение от «Металлурга» со счетом 1:3.

– Хорошее начало было у нас. Создавали моменты, забили гол. Затем случилась невынужденная ошибка.

Пытались забить, но останавливал шайбы на своем рубеже. В конце мы не дотерпели.

– Можно сказать, что сегодня все решил опыт и мастерство?

– Плюс пятая игра через день. В третьем периоде было было видно, что ребята достают из себя все ресурсы.

К такому ритму парни не привыкли. Молодые игроки в сложном графике попали под такого соперника, как «Металлург», который моментально наказывает за ошибки.

– Игры с «Металлургом» для вас значат что-то особенное?

– Меня многое связывает с . Я там провел пять лет карьеры. Не скрою, хотелось выиграть.

– Вернутся ли травмированные к следующему матчу?

– Надеюсь, кто-то вернётся. Нас ждет перерыв, но оптимистичных прогнозов нет.

– Можно сказать, что вы мало забили из-за того, что мало моментов у ворот, на пятаке?

– Мы пытались контролировать шайбу, потратить силы соперника. На пятаке мы играли неплохо, Паскуале не видел заметную часть бросков. Я не скажу, что не было трафика перед воротами, – сказал главный тренер .