Ларионов после 2:6 от СКА: «Никакой паники нет. Игроки «Торпедо» выкладываются по полной программе, делать серьезные выводы рановато»

подвел итоги матча против СКА (2:6).

«Благодарю наших болельщиков, которые поддерживали нас сегодня до конца. Мы пройдем этот непростой участок середины сезона и вернемся еще сильнее.

Одинаковые сценарии матчей с ЦСКА и СКА? Мы тоже всем тренерским штабом ломаем над этим голову. Несмотря на счет, язык не повернется сказать, что все плохо и что нас переиграли вчистую.

Главная дилемма сейчас – как те моменты, которые мы творчески создаем, превращать в реализацию. Мы даем возможность ребятам играть в хоккей и не сваливаться на игру «бей-беги». Нужна концентрация и фокус, чтобы найти уверенность, чтобы в таких матчах суметь повести в счете. Статистика по моментам впечатляющая, но результат отрицательный.

Три гола за три броска у СКА в третьем периоде – это случайность. Так работает закон Фортуны – кому-то везет, кому-то не везет. Наши хоккеисты выкладываются по полной программе. Никакой паники нет.

Нам нужно поработать над тем, чтобы у игроков вернулась свежесть и уверенность в реализации своих моментов. За две игры у нас шесть выходов «один на один». Это серьезный показатель того, что мы играем в хоккей, который нравится болельщикам. Зрителя не обманешь. Поэтому выходя на игру, мы не ставим задачу сыграть от обороны, вынести шайбу подальше из зоны, подставить клюшку и побежать. Мы хотим, чтобы хоккеисты получали удовольствие от игры и играли от души, для тех зрителей, которые пришли на трибуны.

Делать серьезные выводы после крупных поражений от «Локомотива», ЦСКА и СКА пока рановато. Мы попали в сложный календарь, не имея того опыта, который есть у других команд. Из этих поражений мы должны извлечь пользу и научится вытаскивать такие матчи. Чтобы выходя на таких соперников у нас была возможность не играть в догонялки, а выигрывать, играя в свою игру, первым номером», – сказал главный тренер .