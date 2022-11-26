Ротенберг о Попугаеве: «Его выкинули из спорта, но жизнь дала второй шанс. СКА может вывести его на совершенно другой уровень»

высказался после матча против (6:2).

«Ребята – молодцы, выполнили установку. Против нас играл серьезный соперник, очень быстрая команда, которая играет в быстрый комбинационный хоккей и забивает много голов. Мы очень серьезно готовились.

Видно, что команда восстанавливается после всех имевшихся болезней. Начинаем полностью набирать обороты. Тем не менее нам есть над чем работать. Продолжаем работать дальше, готовиться к следующей игре. Отдельная благодарность – болельщикам, а также команде за самоотдачу.

Ждем Воробьева в следующих матчах. Он не железный человек. Нам нужно умно подходить к ротации и не перекормить наших игроков. Исходя из этой информации, будем определять состав.

Попугаев – большой и агрессивный хоккеист. Мы можем вывести его на совершенно другой уровень. Он праворукий, обладает хорошим броском, молодой и энергичный, агрессивно играет с полной самоотдачей на команду.

Так сложилось, что его выкинули из спорта, но жизнь дала ему второй шанс. Я очень рад тому, что он правильно на это отреагировал. Никита прогрессирует от игры к игре. Он отдает хорошие передачи и может играть в большинстве. Попугаев подходит под нашу систему», – сказал главный тренер .

Напомним, 24-летний Попугаев вернулся в хоккей в этом сезоне после попытки стать пранк-блогером.