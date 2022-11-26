Платежка «Торпедо» – 269 млн рублей. Клуб пока не достает до пола зарплат («СЭ»)
Платежка «Торпедо» – 269 млн рублей, команда пока не достает до пола зарплат.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Размер потолка зарплат в КХЛ составляет 900 миллионов рублей, пола – 315 млн.
Учитывая часть вошедших под потолок контрактов вратаря Андрея Тихомирова и защитника Зията Пайгина (перешедших в другие клубы по ходу сезона), до пола зарплат нижегородцам не хватает чуть более 30 миллионов.
Ожидается, что для достижения пола клуб будет переподписывать контракты с лидерами на улучшенных условиях.
Больше всех в «Торпедо» получают легионеры – американский форвард Кенни Агостино (40 млн) и словацкий вратарь Адам Гуска (35).
Зарплаты приведены без учета бонусов.
Вратари: Адам Гуска (35), Иван Кульбаков (15).
Защитники: Михаил Орлов (22), Марк Марин (11), Георгий Мишарин (6), Антон Сизов, Даниил Бокун (по 4).
Контракты Николая Буренова, Глеба Иванова, Богдана Конюшкова, Кирилла Стеклова, Максима Федотова под потолком не учитываются.
Нападающие: Кенни Агостино (40), Николай Коваленко (22), Кирилл Воронин (15), Алексей Кручинин (13), Максим Летунов, Деннис Ян (по 12), Андрей Белевич, Артем Михеев, Кирилл Ураков (по 11), Сергей Гончарук (10), Данил Веряев (8), Александр Дарьин (4), Игорь Ларионов-младший (3).
Контракты Василия Атанасова, Дениса Венгрыжановского, Ю Сато, Владислава Фирстова и Егора Виноградова под потолком не учитываются.
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