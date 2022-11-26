Платежка «Торпедо» – 269 млн рублей, команда пока не достает до пола зарплат.

Об этом сообщает .

Размер потолка зарплат в составляет 900 миллионов рублей, пола – 315 млн.

Учитывая часть вошедших под потолок контрактов вратаря Андрея Тихомирова и защитника Зията Пайгина (перешедших в другие клубы по ходу сезона), до пола зарплат нижегородцам не хватает чуть более 30 миллионов.

Ожидается, что для достижения пола клуб будет переподписывать контракты с лидерами на улучшенных условиях.

Больше всех в получают легионеры – американский форвард Кенни Агостино (40 млн) и словацкий вратарь (35).

Зарплаты приведены без учета бонусов.

Вратари: Адам Гуска (35), Иван Кульбаков (15).

Защитники: Михаил Орлов (22), Марк Марин (11), Георгий Мишарин (6), Антон Сизов, Даниил Бокун (по 4).

Контракты Николая Буренова, Глеба Иванова, Богдана Конюшкова, Кирилла Стеклова, под потолком не учитываются.

Нападающие: (40), (22), (15), (13), , Деннис Ян (по 12), Андрей Белевич, Артем Михеев, Кирилл Ураков (по 11), Сергей Гончарук (10), Данил Веряев (8), Александр Дарьин (4), (3).

Контракты Василия Атанасова, Дениса Венгрыжановского, Ю Сато, Владислава Фирстова и Егора Виноградова под потолком не учитываются.