Гусев и Хуснутдинов набрали по 4 очка в матче СКА с «Торпедо»

Теги СКА Торпедо КХЛ Никита Гусев Андрей Педан Дмитрий Яшкин Роман Ротенберг Марат Хуснутдинов Николай Поляков Хоккей

СКА обыграл «Торпедо» (6:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда тренера Романа Ротенберга одержала вторую победу в трех последних играх.

Авторами шайб СКА в матче с «Торпедо» стали Дмитрий Яшкин, Андрей Педан, Николай Поляков, Марат Хуснутдинов и Никита Гусев, сделавший дубль.

Всего Хуснутдинов и Гусев набрали по 4 очка.

На счету Гусева теперь 16 (8+8) баллов в 11 играх сезона, Хуснутдинов набрал 18 (5+13) очков в 35 матчах.

На данный момент СКА занимает первое место в таблице Запада, набрав 59 очков после 36 игр.

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