Гусев и Хуснутдинов набрали по 4 очка в матче СКА с «Торпедо»

обыграл (6:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда тренера одержала вторую победу в трех последних играх.

Авторами шайб СКА в матче с «Торпедо» стали , Андрей Педан, Николай Поляков, Марат Хуснутдинов и , сделавший дубль.

Всего Хуснутдинов и Гусев набрали по 4 очка.

На счету Гусева теперь 16 (8+8) баллов в 11 играх сезона, Хуснутдинов набрал 18 (5+13) очков в 35 матчах.

На данный момент СКА занимает первое место в таблице Запада, набрав 59 очков после 36 игр.