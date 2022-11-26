Гусев и Хуснутдинов набрали по 4 очка в матче СКА с «Торпедо»
СКА обыграл «Торпедо» (6:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда тренера Романа Ротенберга одержала вторую победу в трех последних играх.
Авторами шайб СКА в матче с «Торпедо» стали Дмитрий Яшкин, Андрей Педан, Николай Поляков, Марат Хуснутдинов и Никита Гусев, сделавший дубль.
Всего Хуснутдинов и Гусев набрали по 4 очка.
На счету Гусева теперь 16 (8+8) баллов в 11 играх сезона, Хуснутдинов набрал 18 (5+13) очков в 35 матчах.
На данный момент СКА занимает первое место в таблице Запада, набрав 59 очков после 36 игр.
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