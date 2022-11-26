Крикунов о «Металлурге»: «Воробьев – сильный тренер. Там очень большой и серьезный посыл на будущее»

считает, что в КХЛ серьезная конкуренция.

«Конкуренция в серьезная. В том же я вижу большой опыт у Ильи Воробьева. Там очень большой и серьезный посыл на будущее. И это идет уже очень давно. Это сильный тренер, конечно, он так и работает.

У тоже очень мощная команда, они лидируют на Востоке. У того же давно видна работа. А что вы думали? Вы на таблицу посмотрите. Они же первыми идут», – сказал заслуженный тренер России.