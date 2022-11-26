Крикунов о «Металлурге»: «Воробьев – сильный тренер. Там очень большой и серьезный посыл на будущее»

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Владимир Крикунов считает, что в КХЛ серьезная конкуренция.

«Конкуренция в КХЛ серьезная. В том же «Металлурге» я вижу большой опыт у Ильи Воробьева. Там очень большой и серьезный посыл на будущее. И это идет уже очень давно. Это сильный тренер, конечно, он так и работает.

У «Автомобилиста» тоже очень мощная команда, они лидируют на Востоке. У того же СКА давно видна работа. А что вы думали? Вы на таблицу посмотрите. Они же первыми идут», – сказал заслуженный тренер России.

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