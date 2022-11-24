Защитник «Металлурга» Яковлев провел 500-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ

провел 500-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.

Юбилейной для капитана стала игра Фонбет Чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:1).

Он провел на льду 20 минут 25 секунд при показателе полезности «+1» и заблокировал 1 бросок.

За 500 матчей в КХЛ Яковлев набрал 143 (49+94) очка. Из них в составе «Металлурга» – 199 игр и 75 (23+52) баллов.

Он стал 41-м защитником в истории КХЛ, достигшим отметки в 500 матчей в регулярных чемпионатах.