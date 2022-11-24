Пашков о 6 поражениях «Салавата» подряд: «От провалов в этом сезоне никто не застрахован. Наши клубы не готовы проводить по 68 матчей»

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Александр Пашков поделился мыслями о ситуации в «Салавате Юлаеве».

– К дремлющим фаворитам Востока «Ак Барсу» и «Трактору» постепенно приближается «Салават Юлаев» – шесть поражений подряд. Что происходит?

– Уфа еще пару недель назад была на Востоке первой, теперь видим серию поражений, команда угодила в яму. Для меня она не сюрприз, все-таки по составу нынешний «Салават» послабее и «Трактора», и тем более «Ак Барса». Далее по составу идут «Магнитка» и «Автомобилист», так что объективное место Уфы – пятое на Востоке, которое она сейчас и занимает.

Что говорить о яме «Салавата», если в середине ноября несколько поражений потерпел даже СКА, лидер чемпионата. Так что в этом сезоне от провалов никто не застрахован.

– Почему?

– С самого начала говорил о том, что при нынешнем качестве хоккеистов и лиги наши клубы не готовы проводить по 68 матчей. Это НХЛ, где собраны лучшие игроки мира, к марафонам готова, а нам сегодня нужен совершенно другой ритм, – сказал олимпийский чемпион. 

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